L’autobus si ribalta e finisce nella scarpata

PIETRALUNGA - Tanta paura ieri nel primo pomeriggio per i due passeggeri e l’autista che stavano viaggiando a bordo di un pullman di linea che si è ribaltato scivolando in una scarpata nella zona di Pietralunga. Il conducente e le due donne a bordo del bus sono usciti autonomamente dal mezzo ribaltato e hanno riportato fortunatamente solo lievi ferite. Durante lo scivolamento l’autobus ha urtato una linea elettrica, facendola cadere senza però tranciare i cavi. Sul luogo dell’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della stazione locale e la polizia municipale per assicurare i primi soccorsi e gestire la sicurezza dell’area. Il fatto attorno alle ore 13.50 di ieri quando i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio, supportati da un’autogrù proveniente dalla centrale di Perugia, hanno raggiunto la Provinciale 201 nel territorio di Pietralunga per l’incidente. Il pullman con a bordo due passeggeri e il conducente, si è ribaltato a causa dello scivolamento su una scarpata, posizionandosi su un fianco. Le operazioni di recupero dell’autobus tramite l’autogrù e la messa in sicurezza dell’area sono proseguite fino a pomeriggio inoltrato.