L’Atletica Winner compie dieci anni. Corsa “sinonimo“ di benessere

L’Atletica Winner Foligno compie dieci anni e giovedì ha festeggiato in grande stile, con un convegno all’Auditorium San Domenico e una cena di gala a Palazzo Candiotti. Dieci anni di successi e di sfide vinte: 745 gli iscritti (la società umbra con più iscritti) e decine di migliaia di persone portate a Foligno grazie ai tanti eventi organizzati. Da circa due anni e mezzo, il presidente dell’associazione è Giorgio Fusaro, al vertice di una squadra decisamente vincente.

"Per me sono stati dieci anni importanti – sottolinea Fusaro – con un gruppo di lavoro efficiente ed eventi di livello nell’annata agonistica. Sono particolarmente orgoglioso perché abbiamo avviato allo sport tanti ragazzini, grazie alla nuova pista. Con la nostra presenza, abbiamo contribuito a diffondere la cultura dello sport e del benessere. Abbiamo strappato tante persone alla malattia. Correndo, infatti, tieni sotto controllo la pressione, cambi umore, migliori il fisico". Un bel traguardo dunque, che consente di guardare anche ai prossimi dieci anni. "Puntiamo a consacrare e ampliare il gruppo – spiega ancora Fusaro – lanciando un messaggio anche a istituzioni e privati per impianti e strutture sempre più moderne". Il modello è il nord Europa, dove si affermano sempre di più strutture polivalenti in cui correre, dedicarsi alla palestra. "I giovani puntano di più alla palestra perché forse la ritengono più organizzata – dice ancora Fusaro – e li vedi sempre di più a fare pesi, con le loro cuffiette. Il nostro obiettivo è lavorare per riportarli negli sport di squadra, come può essere la corsa in gruppo, e costruire spazi per attività fisica specifica. Vogliamo essere da stimolo, dunque, per nuovi obiettivi nei prossimi anni". Atletica Winner Foligno è senza dubbio uno degli ingredienti che stanno facendo di Foligno, sempre di più, una città dello sport: "Sport, cultura e turismo sono i motori trainanti dell’Umbria ed è giusto che siano sempre di più valorizzati e potenziati. Lo sport crea un indotto incredibile che non può essere sottovalutato". Plauso per l’Atletica Winner durante la cerimonia. A fare i complimenti, oltre ai rappresenrtanti delle istituzioni locali, il presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza, e il presidente della Fidal, Carlo Moscatelli.