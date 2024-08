Coppa Italia Serie C, un super Perugia travolge il Latina 1-4 e passa il turno

Latina, 11 agosto 2024 – Poco importa se a Latina il termometro segna più di 30 gradi, l’islandese Palsson si è ormai calato nel clima perugino e al debutto si regala una tripletta e, insieme a Montevago che sblocca, consegna al Perugia il passaggio del turno in Coppa Italia di Serie C contro il Latina.

Dieci minuti per prendere le misure a una difesa improvvisata e nuova di zecca, e poi il Grifo va in scioltezza. Bene i nuovi, da Palsson a Montevago fino a Di Maggio che entra con personalità e Gemello che la dimostra. Buoni anche i segnali che continua a mandare di Ricci.

Vivace Seghetti. Formisano preferisce aggredire l’emergenza in difesa schierando una formazione decisamente offensiva. Il tecnico, infatti, contro il Latina sceglie di schierare insieme Palsson, Seghetti, Ricci, che si muovono e scambiano alle spalle di Montevago.

Il reparto arretrato con Squarzoni, Amoran, Viti e Bacchin in avvio fatica a trovare le misure, lasciando al Latina la possibilità di farsi vivo, nei primi otto minuti, con una punizione e due calci d’angolo. Ma con il passare dei minuti, il Grifo guadagna metri, e dal centrocampo in su, i biancorossi possono contare su esperienza, tecnica e fisico.

Il primo guizzo del Perugia arriva da un sinistro di Ricci (17’) dalla distanza. Alla prima palla interessante e ben ripulita (prima da Palsson e poi daTorrasi), Montevago mette la prima firma ufficiale della stagione e porta avanti il Perugia (25’). La prima frazione si chiude con il Grifo in vantaggio.

All’intervallo Formisano lascia fuori Bartolomei per un problema fisico e Viti, dentro Giunti e Morichelli. A inizio ripresa il Perugia riprende da dove aveva lasciato e al 5’ va vicino al 2-0 con Seghetti, ma la conclusione trova l’intervento di Zacchi.

Ma è questione di poco, perché in ripartenza Ricci si invola sulla fascia destra e mette in mezzo un pallone che chiede di essere sbattuto in porta: Palsson non se lo fa ripetere e in tuffo fa 2-0. Al 15’ si presenta anche Gemello: il portiere si esalta sulla conclusione insidiosa di Riccardi. Al 20’ Palsson e Montevago confezionano l’assist per Ricci che però ha fretta di concludere e spreca. Al 22’ è invece Palsson a sprecare su giocata di Seghetti. Al 25’ debutta anche Di Maggio. Il Latina si fa vedere al 29’ con Ciko che svirgola davanti a Gemello. Dall’occasione avuta a quella subita, costruita da Di Maggio e Montevago per Palsson che porta avanti il Perugia per 3-0, non pago si regala anche la tripletta personale (37’st). Il gol della bandiera del Latina è di Mastroianni.

Il tabellino

Latina-Perugia 1-4

LATINA (3-5-2): Zacchi; Marenco, Di Renzo, E. Vona; Ciko, Scravaglieri (12’st Petermann), Di Livio, Riccardi (24’st Polletta), Ercolano; Mastroianni, Capanni Dias. A disp: Cardinali, Basti, Addessi, Vona A., Zitelli, Cipolla, Di Giovannantonio, Segat, Cortinovis. All. Padalino

PERUGIA (4-2-3-1): Gemello; Squarzoni, Amoran, Viti (1’st Morichelli), Bacchin; Torrasi (35’st Lisi), Bartolomei (1’st Giunti); Ricci (24’st Di Maggio), Seghetti, Palsson; Montevago (30’st Sylla). A disp: Belia, Yimga, Matos, Barberini, Marconi, Agosti, Polizzi, Lickunas. All. Formisano

Arbitro: Riccardo Tropiano di Bari (Francesco Massari di Molfetta e Cantatore di Molfetta)

Quarto Uomo: Vergaro di Bari

Note: ammonito Vona

Marcatori: 25’pt Montevago, 8’, 29’, 37’st Palsson, 39’st Mastroianni.