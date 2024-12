L’associazione Nova favorevole al termovalorizzatore

ORVIETO L’associazione Nova prende posizione a favore del termovalorizzatore come soluzione “più ecologica“ per affrontare la questione dei rifiuti in Umbria e per tutelare al meglio l’ambiente anche ad Orvieto. Nova interviene nel dibattitto che ad Orvieto si è particolarmente riacceso in questi giorni dopo che l’Auri, espressione di una maggioranza di sindaci di centrosinistra, ha deciso di bloccare l’iter autorizzativo del termovalorizzatore. "E’ fondamentale promuovere una politica basata sulla prevenzione nella produzione del rifiuto, per agire a monte della produzione dei rifiuti stessi, modificando processi produttivi e i modelli di consumo; è indispensabile adottare una politica di promozione e incentivo del riuso, così come di massimizzazione della raccolta differenziata e del riciclo di materia-dice Nova-. Siamo d’accordo sul fatto che tutto questo rappresenti l’elemento cardine di un’azione realmente sostenibile. Al tempo stesso esiste una quota significativa di rifiuti non ulteriormente recuperabili che, ad oggi, può finire interamente in discarica oppure subire il processo di termovalorizzazione"