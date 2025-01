L’assessore incontra il settore edile

GUBBIO - Un appuntamento importante, quello tenutosi pochi giorni fa in Comune, dove l’assessore Micaela Parlagreco - deleghe allo Sviluppo economico e al Mercato del lavoro - sta nel tempo presentando i suoi progetti a tutte le associazioni di categoria, alle aziende e a chi a diverso titolo si muove nel comparto agricolo, agroalimentare, artigianato artistico e più in generale nel commercio. Alla riunione, la prima strettamente riservata al settore edile convocata a Palazzo Pretorio, erano presenti con i loro rappresentanti Ance Umbria, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Cna Umbria, Cgil Pg/Altaumbria, Uil Umbria, Cesf Perugia e Confartigianato. Un momento di confronto che ha permesso alle associazioni di esporre all’assessore una serie di questioni e che consentirà, come ha spiegato Parlagreco, di costruire iniziative a partire dai bisogni e dalle esigenze più reali e urgenti dei soggetti coinvolti.