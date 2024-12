L’assessore Chiodetti è il vicesindaco

SPOLETO Niente rimpasto di Giunta, ma il sindaco Andrea Sisti nomina il nuovo vicesindaco: è l’assessore alla cultura Danilo Chiodetti del Pd. Il primo cittadino durante la conferenza stampa di fine anno aveva dichiarato che prima di Natale avrebbe annunciato la composizione della nuova Giunta comunale. L’ex vicesindaco Stefano Lisci è stato eletto in Consiglio regionale e doveva essere sostituito. Il sindaco ha incontrato tutte le forze di maggioranza per una consultazione e la nomina del sostituto di Lisci dovrà comunque garantire gli equilibri politici. In attesa di capire come evolverà la situazione, il sindaco alla vigilia di Natale ha comune provveduto a nominare vicesindaco Chiodetti.