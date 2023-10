L’asilo nido cambia casa. Via Avellana chiusa un anno

Stanno per partire i lavori di trasferimento del nido d’infanzia “Il Cerbiatto”, attualmente in via Fonte Avellana. Il nido sarà spostato di poche centinaia di metri, perché sarà riposizionato nella porzione fuori terra del parcheggio multipiano di San Pietro, sempre in via Fonte Avellana, grazie alla riconversione di una porzione del Puc 1 di San Pietro. Il via al cantiere è previsto per la prossima settimana, per un investimento totale di circa 1 milione e 200mila euro, finanziati dal PNRR e del Piano asili nido dell’Unione Europea. Sono già partite, invece, le operazioni per l’installazione di una rotatoria che sostituirà quella attuale, composta di new jersey di plastica. Per tutta la durata dei lavori – scadenza prevista per la fine dell’estate del 2024 – via Fonte Avellana non sarà accessibile al traffico veicolare ma solo a quello pedonale.

"Diamo finalmente il via – sottolineano il sindaco Filippo Stirati e l’assessore ai lavori pubblici Valerio Piergentili – a una grande operazione che giunge a cantiere per dotare San Pietro di un nuovo asilo nido, con tutti i parametri sia di sicurezza che di normativa generale. Tutto nasce da un’idea di riconfigurazione del quartiere che vogliamo torni ad essere vivibile, fulcro di relazioni e socialità". Per quanto riguarda la viabilità alternativa, queste sono le disposizioni: per chi proviene da Via Dante-Corso Garibaldi, anziché svoltare a sinistra in Via Armanni, sarà possibile girare a destra in Via Nelli e poi sempre a destra in Via Savelli, per poi percorrere nuovamente via Dante e attraversare l’arco di Sant’Agostino. Chi arriva da San Pietro, anzichè procedere per via Armanni, potrà svoltare su Via Mazzini e girare a destra in Via Maffei – Via Fabiani.