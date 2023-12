Las SP 308 più sicura, installato il nuovo dissuasore anti-animali

CITTÀ DELLA PIEVE - La SP 308 (detta di Fondovalle) sarà più sicura grazie al nuovo dissuasore installato dalla Provincia di Perugia per prevenire gli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica. Il dispositivo (l’ottavo finora montato sul territorio provinciale perugino) è stato collocato nel comune di Città della Pieve al km 7+500, al confine con la provincia di Terni. Un tratto particolarmente interessato da un frequente attraversamento, specie nelle ore notturne, di animali selvatici (per lo più cinghiali e caprioli). I dispositivi che la Provincia di Perugia sta utilizzando già da diversi anni sono quelli previsti dal progetto Life Strade: attraverso una centralina di segnalazione e messaggi luminosi e sonori, il dissuasore impedisce il passaggio di animali che vivono in libertà e allertano gli automobilisti del pericolo. Quello introdotto sulla S.P. 308 è di nuova generazione in quanto per la prima volta utilizza una telecamera "doppler" che registra l’arrivo dei veicoli fino a 500 metri di distanza. Il sistema è inoltre dotato, di sensori termici per individuare la presenza di animali.