L’artigianato con le donne. Mercatino della solidarietà contro disparità e soprusi

L’associazionismo nel territorio eugubino è parte integrante del tessuto sociale locale e dimostra continuamente il proprio attaccamento alla cittadinanza con iniziative di beneficenza. Come quella promossa dall’Auser Alto Chiascio, Spi Cgil, Coordinamento donne e il CSRE Arboreto Cooperativa Sociale, che sulla scia del progetto "Le coperte di Marzia", nato lo scorso anno e dedicato alla memoria di Marzia Nicchi, continuano nella propria opera solidale con il "Mercatino della Solidarietà".

L’iniziativa, presentata ieri alla presenza di Giuliana Baldinucci, responsabile dell’Auser Territoriale Alto Chiscio, Lilli Mirabassi coordinatrice delle donne aderenti allo Spi Cgil Alto Chiascio, Rossana Nardelli titolare dell’attività RO.Sl. tessuti e amica storica di Marzia Nicchi, Alessandro Piergentili della Spi Cgil e Sonia Bicchielli in rappresentanza della Cooperativa Sociale Nuova Dimensione CSRE Arboreto, si terrà in via Cavour, con un’esposizione fissata per il weekend di sabato 22 e domenica 23 aprile.

"Portiamo avanti un progetto – sottolinea Lilli Mirabassi – nato l’anno scorso con le Coperte di Marzia, che hanno avuto un successo notevole. L’obiettivo è trovare fondi per sostenere il Centro Antiviolenza di Gubbio. Speriamo di avere fortuna anche quest’anno con il Mercatino Solidale per dare sostegno a questa nostra iniziativa".

In esposizione saranno presenti tutte le realizzazioni artigianali all’uncinetto e punto croce che saranno raccolte fino all’11 aprile presso RO.SI. tessuti in via dell’Arboreto, il cui ricavato sarà poi devoluto in favore del CAV di Gubbio: "Siamo felicissimi di collaborare con il Centro Antiviolenza di Gubbio per dare il nostro sostegno. Abbiamo delle ospiti che sono entusiaste e realizzano dei bellissimi oggetti fatti a mano. Veniteci a trovare e a sostenere all’esposizione in via Cavour il 22 e 23 aprile", ha invece commentato e consigliato Sonia Bicchielli.

Nel corso dei due giorni si potranno effettuare anche donazioni spontanee: un modo per combattere la disparità di genere e aiutare chi ogni giorno è in campo a sostegno delle donne nella lotta alla violenza di genere. È importante sostenere questo tipo di tematiche non solo con le giornate internazionali dedicate ma con un impegno costante che parte dalla sensibilizzazione.

Federico Minelli