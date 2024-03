L’appello di Gastroenterologia: resti la Morelli

PERUGIA - Come stabilito con la nuova convenzione Regione-Università, le Aziende ospedaliere e sanitarie stanno nominando i nuovi dirigenti medici. E così, dopo quanto già pubblicato ieri su Reparti e Strutture complesse, ecco oggi che arriva l’appello di medici, Oss e infermieri per la la proroga dell’incarico a Olivia Morelli, attuale direttore della Struttura complessa di Gastroenterologia dell’ospedale di Perugia, reparto dove per molti anni il clima di tensione era all’ordine del giorno e dove da tempo si è ritrovata grande serenità. "Con Morelli alla guida – scrivono i sanitari in una lettera - si è assistito a un notevole miglioramento della performance della Struttura, caratterizzato da un concomitante aumento delle prestazioni erogate. Questo risultato eccezionale non è passato inosservato, suscitando grande apprezzamento e riconoscimento. La leadership della dottoressa Morelli si è dimostrata fondamentale per questo successo, grazie alle sue notevoli capacità professionali e organizzative. La sua dedizione e il suo profondo senso del dovere – aggiungono - hanno ispirato tutto il team a lavorare con impegno e determinazione per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Le sue doti di collaborazione e disponibilità hanno contribuito significativamente al raggiungimento dei risultati di salute a favore dei cittadini e il successo ottenuto – proseguono personale medico, infermieristico ed operatori socio sanitari dell’unità operativa - è il frutto del lavoro di squadra, della presenza costante e di un clima lavorativo armonico e positivo. Per questi motivi – concludono - chiediamo ai vertici aziendali di prorogare l’incarico a lei conferito al fine di garantire la continuità del suo operato e il raggiungimento degli obiettivi programmati".