L’appello della Filctem: "Ecco dove intervenire per salvare l’economia"

Chimica, idroelettrico ed azienda municipalizzata ternana. Sono i tre principali temi su cui il sindacato Filctem (Federazione italiana lavoratori chimica tessile energia manifatture) della Cgil di Terni chiede l’impegno dei candidati alle prossime elezioni regionali per "salvare" l’intero sistema economico locale. L’appello è rivolto anche al sindaco Bandecchi, candidato con la coalizione dell’attuale presidente Dontalla Tesei, appoggiata dai partiti di centrodestra, ma più in generale a tutte forze politiche che si candidano a governare la Regione Umbria nel prossimo quinquennio. Secondo il sindacato per salvaguardare il sistema economico ternato è fondamentale rimettere al centro della discussione politica il tema del "rilancio della chimica come perno strategico del sistema industriale del territorio", quello della "tutela degli assets del sistema idroelettrico" ed in fine il tema relativo al "piano industriale e al potenziamento degli organici dell’azienda municipalizzata ternana per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti e contemporaneamente la qualità dei servizi offerti ai cittadini". "È il momento in questa campagna elettorale – scrive Filctem – di passare dalle parole ai fatti, non proseguendo con i silenzi di convenienza o con gli slogan elettorali finalizzati solo al consenso personale di qualcuno. La politica lavori nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori". Il sindacato chiede impegni concreti su questi tre importanti temi per tutelare innanzitutto il livello occupazionale e le condizioni dei lavoratori. Il sistema idroelettrico rappresenta un importante presidio occupazionale, garantisce un elevato numero di posti di lavoro ed è indispensabile una riprogrammazione delle attività dei siti industriali principali al fine di rilanciare l’intero sistema di approvvigionamento energetico. Quello della chimica è da sempre uno dei principali perni del sistema industriale ternano e la politica deve fare chiarezza su vari aspetti finalizzati a favorire un rilancio definitivo anche con l’obiettivo di tutelare l’occupazione. Per chiudere il sindacato chiede anche di conoscere una volta per tutte le intenzioni delle varie forze politiche a proposito del futuro dell’azienda municipalizzata ternana, e su quello dei lavoratori. Filctem chiede il potenziamento degli organici, ma soprattutto il miglioramento delle condizioni lavorative dei dipendenti. Solo così sarà possibile continuare a garantire i servizi ai cittadini.