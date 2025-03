L’app “MyMontone“ è operativa. Per essere sempre informati

MONTONE - Vuoi conoscere meglio Montone e i suoi servizi? Basta scaricare una app sullo smartphone ed il gioco è fatto. È infatti diventata operativa in questi giorni nel borgo arietano l’applicazione “MyMontone“, passo importante nel processo di digitalizzazione dei servizi comunali. Progettata per garantire una comunicazione immediata ed efficace con l’amministrazione comunale consente ai residenti ed ai turisti di rimanere costantemente aggiornati su notizie, avvisi e iniziative del Comune, ricevendo notifiche direttamente sui loro telefonini. "Con MyMontone – afferma l’amministrazione – rendiamo più semplice il dialogo tra il Comune e i cittadini ed una gestione più rapida delle pratiche amministrative". La nuova applicazione consente di ricevere aggiornamenti e notifiche in tempo reale, inviare segnalazioni e richieste, prenotare appuntamenti con gli uffici comunali e accedere alla propria area personale utilizzando l’identità digitale Spid.