L’antica ’Torre pendente’ di Vernazzano va verso il totale recupero

TUORO SUL TRASIMENO – Tuoro valorizza la sua "torre di Pisa". L’Afor ha terminato gli interventi di valorizzazione turistico-ambientale e ricreativa nella frazione di Vernazzano (località della torre pendente), per migliorare viabilità, stabilità tracciati e mitigare impatti potenziali di assetto idrogeologico. Nello specifico è stata ripristinata la transitabilità della strada rurale/forestale esistente, migliorandone il sistema di smaltimento acque superficiali. Sono stati realizzati nuovi attraversamenti stradali, riprofilatura scarpate, nuove scoline laterali per drenaggio, ripristino pavimentazione, rimozione rocce pericolanti e rifacimento staccionata. La piccola frazione è molto conosciuta proprio per la sua torre con una notevole pendenza (13 gradi sulla verticale, tre volte quella della Torre di Pisa), tanto che è stato necessario metterla in sicurezza con tiranti in acciaio per impedirne il crollo. Ma non finisce qui, perché il Comune di Tuoro si è aggiudicato un finanziamento da parte della Regione Umbria di 625 mila euro per la realizzazione della nuova viabilità del capoluogo. Il Comune dovrà quindi provvedere alla realizzazione di una nuova bretella di collegamento per migliorare l’accessibilità alla superstrada con conseguente riduzione del traffico in Via Sette Martiri. Questa la previsione del sindaco Maria Elena Minciaroni, che spiega come gli amministratori regionali "si sono fatti carico delle nostre istanze e delle esigenze della nostra comunità, un percorso costruttivo che porta, finalmente, a dare risposte concrete alle necessità del nostro paese. La realizzazione di questa nuova bretella di collegamento con la superstrada rappresenta un’opera strategica di straordinaria importanza per il nostro territorio perché non solo alleggerirà il traffico in via Sette Martiri, restituendo vivibilità e sicurezza ai residenti della zona, ma sarà funzionale anche alla futura Residenza Protetta e Centro Diurno per Demenze".