’Landini-Giuntini’ dona bancali di cibo all’Enpa

L’azienda Landini-Giuntini che produce cibo per animali domestici, ha donato 32 interi bancali, per un totale di circa 18mila chili di crocchette e altri prodotti, a favore delle attività della sezione di Arezzo dell’Enpa. "Un gesto di generosità che riflette l’impegno concreto di Partner in Pet Food Europe (PPF) - di cui Landini Giuntini spa fa parte - verso la sostenibilità e il benessere della comunità". I due gruppi hanno infatti dedicato uno specifico ramo chiamato "Pets" alle attività sociali, lanciato nel 2023 che mira a sostenere rifugi per animali in tutta Europa. Destinataria della donazione è stata anche l’associazione Gaia, (Gruppo di Aiuto Interdisciplinare con Ausilio di Animali), che opera dal 2004 nel territorio aretino con lo scopo di effettuare interventi di Pet Therapy e divulgare la conoscenza di questa co-terapia.