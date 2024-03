Lancio di seggiolini e fumogeni. Daspo fino a 8 anni per tre tifosi

Dopo l’udienza di convalida che ha convalidato l’arresto, revocando gli arresti domiciliari sostituiti dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per i tre tifosi del Perugia, di due distinti gruppi organizzati, è scattato il daspo. L’episodio risale a sabato scorso, durante l’incontro tra Perugia e Pineto, quando i tre, secondo quanto ricostruito dalle indagini, si sarebbero resi responsabili del lancio di seggiolini e di fumogeni in Curva nord. A causa del parapiglia generato l’incontro era stato anche sospeso per alcuni minuti. La gravità delle condotte, il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica generato hanno indotto il questore a emettere i provvedimenti che vieteranno ai tre l’accesso alle manifestazioni sportive di calcio, di Coppa Italia, di coppe internazionali, di campionato per un periodo che varia da 5 a 8 anni tenuto conto della gravità delle singole condotte e dei precedenti. Inoltre, nei confronti dei destinatari è stata anche applicato l’obbligo di comparizione alla polizia giudiziaria in occasione degli incontri di calcio disputati in "casa" e in trasferta, dopo l’inizio della partita e prima del termine, per tutta la durata del provvedimento. A partire da due ore prima e fino a due ore dopo la conclusione della manifestazione sportiva, sarà anche vietato loro l’accesso e lo stazionamento a 400 metri di distanza dai luoghi antistanti lo stadio, le stazioni ferroviarie interessate dall’arrivo o dalla partenza dei tifosi, i parcheggi a uso degli impianti sportivi, i luoghi di allenamento e i ritiri delle squadre di calcio.