L’allenatore dei record torna a casa. Daniele Santarelli al PalaPaternesi

L’allenatore folignate dei record Daniele Santarelli torna nella sua Foligno e porta con se anche le “Pantere“, campionesse d’Italia e d’Europa della Imoco Volley Conegliano. È forse lo sportivo più vincente di sempre della città della Quintana e dell’Umbria intera e, nonostante i soli 43 anni, ha già scritto la storia della pallavolo femminile italiana e mondiale. La squadra veneta, allenata proprio da coach Santarelli, dopo la partita di giovedì sera contro la Bartoccini Perugia ha scelto Foligno per una tappa intermedia e per preparare al meglio il prossimo impegno di domani in casa della Roma Volley. Ieri le giocatrici hanno osservato una giornata di riposo ed hanno avuto l’occasione di visitare l’Umbria. Tra le giocatrici della Imoco c’è anche Monica De Gennaro, moglie di Santarelli. Per il tecnico folignate è stata un’occasione per fare una graditissima visita a mamma Giuliana, la sua prima tifosa, e a tutta la famiglia. Quella di Daniele Santarelli è una bella favola di sport nata alla palestra di Porta Todi a Foligno quando giocava con la squadra locale nel ruolo di libero. A Conegliano veneto diversi anni fa hanno creduto in lui e il folignate ha ripagato la società ed il pubblico con un’incredibile serie di vittorie. Dal 2017 ad oggi sono arrivati 6 scudetti, 5 Coppa Italia, 7 Supercoppa, 2 mondiali per club e 2 Champions League. Ma non finisce qui, perché a livello di nazionali il folignate ha già vinto un mondiale sulla panchina della Serbia e un Europeo, l’ultimo, con la Turchia. In bacheca insomma manca solo l’Olimpiade, ma il trofeo non manca in famiglia perché la moglie Monica con la nazionale italiana lo ha vinto recentemente a Parigi. Per gli amanti della pallavolo e non solo oggi sarà possibile vedere all’opera il tecnico folignate perché la squadra, proprio in vista della partita di domani a Roma, sosterrà una seduta di allenamento al PalaPaternesi fissata per le 14. "“Guinness” delle 76 partita vinte consecutivamente in tutte le competizioni (da dicembre 2019 due anni senza sconfitte!) - si legge su imocovolley.it - In questo periodo aureo arriva un titolo Mondiale per Club (2019), una Champions League (2021), lo Scudetto (2021) oltre a dominare la scena anche nelle edizioni della Coppa Italia e della Supercoppa. Un palmares solo scalfito dalla mancata disputa causa pandemia dei playoff scudetto e delle fasi finali di Champions League nel 2020. Il cammino prosegue nella stagione successiva 2021/22 con il “triplete” tricolore". E via successi fino ai giorni nostri.

D. M.