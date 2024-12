L’alcol tra i giovani. Una piaga da curare

NARNI “Alcol, più sai meno rischi“ è il titolo della giornata di approfondimento che si è volta ieri al Teatro Manini, promossa dall’Associazione nazionale lotta contro il cancro, con il cpoinvolgimento degli studenti dell’Istituto Ghandi e l’intervento degli esperti dell’Usl2. "Il consumo di alcol tra i giovani rappresenta una delle principali emergenze sanitarie e sociali. In Italia, secondo i dati recenti, l’alcol è responsabile di oltre il 6% dei decessi tra i giovani tra i 15 e i 29 anni – sottolinea la stessa Usl – . Ogni anno, incidenti stradali, violenze e malattie correlate al consumo eccessivo di alcol mietono migliaia di vittime, rendendo cruciale la sensibilizzazione sul tema. L’evento “Alcol: più sai, meno rischi” nasce con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per comprendere e affrontare i rischi sanitari, sociali e legali legati al consumo di alcol". Il personale docente del “Ghandi“, in collaborazione con l’Usl, ha elaborato e somministrato agli studenti un questionario, i cui risultati sono stati discussi ieri, su abitudini e percezione del rischio associato al consumo di alcol. Gli studenti hanno anche prodotto un video di sensibilizzazione sul tema, particolarment sentito e purtroppo dagli effetti spesso devastanti sulle giovani generazioni.