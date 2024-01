Preso il ladro seriale dei negozi in centro: colpi in profumeria e in una boutique

Perugia, 12 gennaio 2024 - Ladro seriale nei negozi del centro storico è stato denunciato per rapina. Il malvivente tra Natale e i primi giorni di gennaio ha messo a colpo due furti in una profumeria, e poi in un negozio di abbigliamento dopo aver spintonato le commesse. Così per l'uomo, 36 anni, italiano, dopo le indagini portate avanti dalla Polizia è stato denunciato alla Procura della Repubblica. I fatti: a dicembre dopo aver spintonato le commesse l'uomo ha afferrato una confezione di profumo, del valore di circa 100 euro per poi darsi alla fuga. Passate le feste è rientrato nello stesso negozio per rubare altri profumi, dopo aver terrorizzato le commesse. Il giorno dopo ha provato a fare un colpo in un negozio di Corso Vannucci, ma durante la fuga, è stato intercettato dal personale della Squadra Volante e arrestato.