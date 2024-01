Ladro di profumi colpisce ancora. Altro colpo da Douglas. S’indaga

E’ finita di nuovo nel mirino dei ladri. Parliamo della centralissima profumeria Douglas di piazza della Repubblica, dove per la terza volta un ladro è entrato, ha arraffato alcuni profumi e poi si è dileguato. L’ultimo blitz l’altro ieri. Sembra che il malvivente non è lo stesso di quello che aveva messo a segno i colpi di dicembre, tra l’altro anche in alcuni negozi di abbigliamento.

Le commesse non parlano, a farlo per loro alcuni colleghi dei vicini esercizi commerciali.

"Questi sbandati - dice un testimone - stanno mettendo il centro sotto scacco. E’ possibile che non c’è un sistema per fermarli? So che nella profumeria, è stato assunto un vigilantes: non è servito a niente. Sembra che il ladro, dopo aver spinto le commesse, abbia strattonato anche lui per poi fuggire in via delle Streghe e da lì nel dedalo dei vicoletti vicini. Questo è successo a dicembre. L’altro ieri nella profumeria durante la mattinata sono stati sempre con la porta chiusa a chiave. Il ladro ha trovato un varco nel primo pomeriggio e ne ha approfittato per rubare due profumi".

Gli esercenti dell’acropoli sono esasperati, alcuni anche un po’ impauriti. "Per carità - ammette una ragazza che lavora in un negozio un po’ defilato – si tratta di piccoli furti e per fortuna non a mano armata. Ma chi ci garantisce che prima o poi qualcuno entra con un coltello o una pistola in mano come avvenuto giovedì in un bar di Ferro di Cavallo?". Intanto ieri mattina agenti della Municipale sono andati da Duglas a stendere il verbale della denuncia. "Le forze dell’ordine – segnala l’edicolante del Corso – sono molto presenti. E’ venuto anche il prefetto per dare il suo apporto e non c’è giorno in cui non si vede una pattuglia della Polizia girare: possibile che non si riesca a bloccare il fenomeno?"

Silvia Angelici