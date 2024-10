Ladri incappucciati nell’albergo. Messi in fuga dal receptionist

Entrano in albergo incappucciati per rubare bottiglie di alcolici, ma l’addetto alla reception non si fa intimorire e li mette in fuga. I fatti sono avvenuti qualche giorno fa e l’hotel interessato dal blitz dei balordi è il Clarici che si trova davanti a piazza della Vittoria, nelle vicinanze della centralissima piazza Garibaldi. I fatti sono avvenuti in serata e a raccontarli è stato lo stesso proprietario dell’hotel con un post su Facebook. "Hanno minacciato l’addetto al ricevimento che, per loro sfortuna, non si è fatto intimidire fermandone uno, mentre gli altri rubavano dal bar alcune bottiglie per poi scappare. Fortunatamente nessuno degli ospiti dell’hotel era lì in quel momento e non ha assistito alla scena. Sarebbe stato un pessimo ricordo di Spoleto da riportare a casa". Il titolare dell’albergo in più occasioni, soprattutto in estate, è stato costretto a ricorrere alle forze dell’ordine per denunciare schiamazzi notturni. Visto l’esito finale dell’ultimo blitz a quanto pare il proprietario dello storico albergo cittadino non ha provveduto ad esporre denuncia alle forze dell’ordine, ma questo ennesimo episodio riapre ancora una volta il dibattito e riaccende i riflettori sulla situazione di estremo degrado e sulle inaccettabili condizioni dei giardini di piazza della Vittoria. La zona è frequentata ad ogni ora del giorno da persone che fanno costante uso di alcolici, le aiuole del giardino e le panchine sono state trasformate in bivacchi e in più occasioni piazza della Vittoria è stata teatro di atti vandalici, furti, aggressioni ed altri episodi di microcriminalità rilevanti anche da polizia e carabinieri.

A pagare pesantemente questa situazione sono soprattutto i titolari delle attività commerciali della zona, che di volta in volta sono stati vittima di furti o vandalismi. La situazione di assoluto degrado è stata più volte segnalata anche al Comune e alle forze dell’ordine che quotidianamente passano per controllare, ma nonostante ciò il degrado permane. Qualcosa potrebbe comunque cambiare quando l’area in questione diventerà videosorvegliata. Come annunciato più volte dal Comune infatti nel progetto di riqualificazione del sistema di videosorveglianza cittadino è prevista l’installazione di più di una telecamera anche nella zona di Piazza della Vittoria. La piazza ospita anche il capolinea dell’autobus ed è molto frequentata, soprattutto all’uscita di scuola, da numerosi studenti minorenni.

Daniele Minni