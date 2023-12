I furti non danno tregua: ladri in azione anche al cimitero

Assisi, 7 dicembre 2023 – Guardie e ladri, la ‘sfida’ continua. Detto che sono stati effettuati controlli straordinari mirati da parte delle forze dell’ordine, però anche nell’ultima settimana si sono verificati o sono stati tentati colpi nella abitazioni, con la ‘zona nuova’ di Assisi particolarmente bersagliata; in particolari sulle vie adiacenti via Giovanni XXIII e via della Cooperazione.

E c’è anche chi pensa male di portar via oggetti dal cimitero dove i soliti ignoti hanno portato via una catenina con Crocifisso e un cuore posti, nel cimitero di Viole, sulla tomba di una giovane donna, scomparsa nel luglio scorso. "Un episodio che – dice il marito sconcertato - provoca in me solo un sentimento: commiserazione". Un monile di valore economico modesto, ma enorme sul piano affettivo e del significato, portato via senza ritegno, senza rimorso.

Nel fine settimana scorso, poi, è stata presa di mira una casa in via Lorenzo Perosi, con modalità già viste: proprietari assenti per lavoro, colpi sul far della sera, abitazione messa a soqquadro e malviventi fuggiti con oggetti di valore e gioielli. Al ritorno della proprietari l’amara scoperta. Qualche giorno prima, non poco distante – in via delle Querce – c’era stato un tentativo di furto in abitazione, sventato dalla prontezza del vicino dei proprietari della casa presa di mira.

Ha infatti sorpreso un paio di persone ad armeggiare intorno alla finestra e al portoncino dell’appartamento. Alla domando di cosa stessero facendo c’è stata la risposta evasiva e la fuga immediata approfittando del buio; erano circa le 18. Quando sono rientrati i proprietari, marito e moglie, hanno trovato danneggiati sia il portone che la finestra da dove i ladri, utilizzando probabilmente un piede di porco, volevano entrare. Sul posto erano intervenuti i Carabinieri.

Nel più recente periodo altri furti si sono verificati sempre nella zona di via della Cooperazione, in via Giovanni Renzi e anche lungo la Sr 147 che conduce a Viole; in quest’ultimo caso, colpo non andato a buon fine per il rientro della proprietaria, con le videocamere di sorveglianza che hanno ripreso i volti dei ‘soliti ignoti’.

