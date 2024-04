Ladri all’assalto della Polisportiva. Rubata anche la maglia delle Fere

Ladri all’assalto della Polisportiva Boccaporco di via Ippocrate. L’escalation di furti in città non risparmia una delle Polisportive più antiche di Terni, il cui inizio attività risale ai primi anni settanta e che continua ad essere un riferimento importante per il quartiere.. Nella notte tra giovedi e ieri i ladri hanno sfondato porte e finestre e rubato di tutto: pc, televisore, bevande e liquori, birra e prosecco. Si sono anche accaniti sulle suppellettili. Tra bottino e danni il “conto“ è di almeno tremila euro. Nella refurtiva è finita anche una maglietta della Ternana autografata dai giocatori dell’epoca, diversi anni fa, quando andarono in Polisportiva a giocare a bocce. E il colpo subito è sì “materiale“ ma anche e soprattutto “morale“. Nel giro di un anno è la terza volta che i ladri fanno razzìa nella Polisportiva. "Questa è la peggiore di tutte. Sono veramente avvilito". Luciano Rosati è uno dei soci “gestori“ volontari che mandano avanti le attività. "Non c’è rimasto più niente – dice con rammarico –, già è dificile andare avanti per costi sempre più impegnativi, poi capitano anche fatti del genere che ti tolgono il poco entusiasmo rimasto. Ripeto, sono avvilito. Andiamo avanti con difficoltà e riusciamo a malapena a pagare le bollette, adesso un altro furto. Abbiamo campi da bocce e da tennis, pensiamo al paddle, facciamo tanti sacrifici e poi ecco quello che succede, furti e danni". Il colpo è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Non ci sono telecamere di sorveglianza, quindi nessun filmato da scrutare.

Ste.Cin.