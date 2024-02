L’Acea cade ancora. Domenica sfida salvezza contro il Benevento

L’Acea Rugby Perugia non riesce a ritrovare la vittoria. Anche nella gara interna contro i Lions Alto Lazio la squadra del neo tecnico Poloni ha rimediato una sconfitta (26-45). Un ko amaro perché arrivato dopo una buona prestazione, sopratutto nel primo tempo con Perugia che ha chiuso in vantaggio. Nella ripresa, invece, il solito calo di rendimento. L’Acea resta penultima con 12 punti e l’obiettivo è resistere al ritorno del Benevento (11 punti), prossimo avversario in trasferta domenica in una sfida salvezza che può valere la stagione.