Laboratorio di cucina con Gigi Passera

La food writer, autrice e personaggio televisivo Gigi Passera, ha tenuto un laboratorio di cucina ieri nella casa circondariale.

Gigi Passera è la maggiore delle sorelle Passera che hanno conquistato un grande pubblico. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di creare un’esperienza inclusiva e coinvolgente, che non solo ha permesso ai detenuti di esprimere la propria creatività in cucina, ma anche di sviluppare competenze pratiche e sociali. Gigì Passera, insieme al personale del Progetto Giudicabili, ha guidato i partecipanti nell’ideazione e nella preparazione di due portate, utilizzando

ingredienti economici e accessibili tramite la lista del sopravvitto o dagli avanzi del pasto della

struttura. Nella realizzazione delle portate sono stati utilizzati solo gli strumenti tipici della cucina impiegati durante la detenzione, come un fornelletto a gas, una pentola e una padella con coperchio, forchetta e coltello in plastica, ovviamente senza l’utilizzo della bilancia.

"Partecipare a esperienze come

questa offre ai detenuti una preziosa opportunità di apprendimento e scambio – ha commentato il direttore del carcere di vocabolo Sabbione, Luca Sardella – . Funzionando come ponte tra il dentro e fuori, iniziative come questa contribuiscono significativamente alla riduzione della distanza tra i due mondi, promuovono una visione più inclusiva e empatica della vita in carcere, evidenziando non solo le difficoltà, che purtroppo ci sono, ma anche le occasioni di sviluppo personale e relazionale". Il progetto Giudicabili, nato dalle associazioni Demetra e Arciragazzi gli Anni in Tasca, lavora per l’inclusione sociale e lavorativa dei detenuti.