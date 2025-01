Laboratori in musica con “Lezione aperta“ all’Archeologico

“Lezione aperta al Museo“ con la nuova tappa del progetto “Crescendo” organizzato dall’associazione Musicittà e dai Coristi a Priori per un’offerta educativa e culturale rivolta alle famiglie con l’obiettivo di arricchire il percorso di crescita dei più giovani. L’appuntamento è per questo pomeriggio al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria: alle 16.30 c’è “Tacabanda per bimbi al museo“ con lettura e laboratorio didattico a cura del Museo Archeologico, seguito alle 17.30 dal Laboratorio di propedeutica musicale, destinato a bambini dai 3 ai 5 anni. Un’occasione per scoprire le bellezze di Perugia e divertirsi con la musica, l’ngresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected]

Il progetto “Crescendo“ propone laboratori gratuiti di musica per neonati, bambini e ragazzi, da zero a 17 anni, ma anche cori di voci bianche e musicoterapia e coinvolge oltre trenta esperti in ambito musicale, e otto sedi in tutta la città.