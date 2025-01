Laboratori di teatro proposti da Fontemaggiore. A tenerli sarà l’attore e regista Massimo Capuano

ll Comune di Città della Pieve, in collaborazione con Fontemaggiore, intende proporre percorsi laboratoriali di teatro dedicati alla città e suddivisi per accogliere diverse fasce d’età. I laboratori, tenuti da Massimo Capuano (attore e regista, docente storico della scuola di teatro Mutazioni di Fontemaggiore) si potranno attivare soltanto a fronte di una adesione di almeno 10 partecipanti per ogni singolo corso. Sono previsti costi di iscrizione agevolati per i residenti del comune di Città della Pieve. Il primo incontro di prova gratuito si terrà domenica 2 febbraio a La Rocca di Città della Pieve.