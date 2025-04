La Ztl in centro? I varchi sono spenti. L’assessore: "Servono altri mesi"

Quando sarà attivata la Ztl in centro storico? "Bisognerà attendere ulteriori mesi, l’approvazione del rendiconto del Comune, poi sarà realizzato il varco aggiuntivo di corso Cavour...". Così l’assessore Rodolfo Braccalenti ha risposto in consiglio comunale all’interrogazione di Andrea Lignani Marchesani (Fdi) che per l’ennesima volta chiedeva conto dell’attivazione della Ztl annunciata nel 2024, "ma siamo a 2025 inoltrato e ancora nulla". Perché? Quali sono le difficoltà? "Non si versano lacrime per il momentaneo fallimento dell’ennesima politica omicida del centro storico – commenta Lignani – ma si sottolinea come i varchi siano ormai lì da due anni e il rischio usura e fallimento come fu per il pilomat è dietro l’angolo".

Nella sua relazione l’assessore Braccalenti ha fatto il punto della situazione spiegando che "il servizio viabilità insieme alle squadre operative del Comune hanno iniziato la sistemazione per la segnaletica Ztl", ha poi ricordato il lungo iter ministeriale per l’attivazione del progetto "legato alla razionalizzazione della gestione dell’accesso in piazza Gabriotti con un’ulteriore autorizzazione ministeriale e successivo nulla osta della Sovrintendenza arrivato poche settimane fa". A seguito di questo passaggio saranno stanziate le necessarie risorse per il progetto e per l’affidamento del nuovo varco in corso Cavour. Lo stesso assessore ha ribadito che quando saranno attivati i varchi elettronici ci sarà una fase sperimentale senza multe per i cittadini, così da testare la nuova regolamentazione. Il consigliere Lignani a fronte di questa risposta aggiunge alcune considerazioni: "Nonostante siano stati ricevuti contributi pubblici per acquisto e installazione, si certifica un nuovo imbarazzante rinvio per la volontà di installare un ulteriore impianto tra piazza Fanti e Corso Cavour totalmente assurdo, ma determinante per evitare ingressi e uscite fuori controllo; conseguenza dalla completa assenza dei varchi elettronici nel quartiere San Giacomo. A questo si aggiunga la totale mancata applicazione dell’ordinanza del comandante della Polizia locale del dicembre 2023 con cui si variava segnaletica orizzontale e circolazione nel centro storico, propedeutica al funzionamento dei varchi che certifica una navigazione a vista sulla pelle di residenti e attività commerciali di un centro storico moribondo". Il consigliere d’opposizione definisce "ciliegina sulla torta il caos rinnovo permessi per residenti in centro tra annunciate vetrofanie e Qr code futuribili sempre rinviati a data da destinarsi…".