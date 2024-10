La via dimenticata. Incubo di fango e buche E ora arriva l’Anas

La pioggia incessante di queste settimane ha aggravato ulteriormente la situazione di Strada Villanova e gli abitanti ora attendono che dopo le decine di promesse, si passi ai fatti. La Nazione si occupa di questo caso da quasi due anni: in mezzo c’è stata una campagna elettorale con promesse di tutti i tipi, ma la situazione non è cambiata. Anche perché chi transita da quelle parti rischia di finire in una scarpata un giorno sì e l’altro pure. Ma da allora è successo poco o niente, anzi per paradosso la situazione con la pioggia di questi giorni è pure peggiorata e i rischi per chi passa da quelle parti aumentati a dismisura.

La strada in questione è al confine del territorio comunale: metà è infatti su Perugia, l’altra metà in quello di Marsciano. Si tratta di due chilometri o poco più per i quali gli abitanti e non solo - attendono interventi da anni. Strada Villanova (che diventa poi vocabolo San Pastore) collega la Marscianese al paese di Villanova appunto: un tratto in mezzo alla campagna con avvallamenti paurosi, cedimenti ai lati, buche, radici che affiorano, taglia-acqua, rigonfiamenti, dove è stato messo il limite dei 30 km all’ora proprio per la pericolosità. Come detto i primi 800 metri (per chi proviene da Sant’Enea e poi svolta a destra) sono di competenza del comune di Perugia, gli altri di quello Marsciano.

A quanto risulta molte e molte volte i residenti si sono rivolti alle amministrazioni comunali per ottenere un intervento e risolvere finalmente la situazione.

"Ogni tanto - fanno sapere - una squadra arriva a rattoppare le buche, ma la situazione ha davvero dell’incredibile. Andrebbe risolta in modo fenitivio". A quanto pare della questione si occuperà direttamente Anas: l’amministrazione comunale ha un incontro proprio domani per fare il punto su queste e altre questioni. Forse ne sapremo qualcosa in più.