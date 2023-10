La Variante Sud in Regione. Ma il Comune non si presenta

Il caso della Variante sud è approdato in Seconda commissione con l’audizione di venerdì mattina, richiesta dal consigliere regionale Thomas De Luca (M5S). Audizione che doveva svolgersi alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Enrico Melasecche e del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, oltre che dei rappresentanti del Comitato. Dal Comune però non si è presentato nessuno e questo fatto è stato stigmatizzato proprio dai portavoce del Comitato, intervenuti. Tra questi Luigi Casini (foto) che ha voluto sottolineare "la condivisione rispetto alla realizzazione dell’opera, ma conforme al Piano regolatore del Comune e non in variante. Tale percorso infatti risulterebbe dannoso sotto il profilo ambientale e paesaggistico, inutile sotto il profilo urbanistico e viario, invadente su abitazioni, aziende e aree agricole di pregio protette. Noi auspichiamo un’opera stradale a filo terreno, che sia di collegamento interquartierale". Da Casini il grazie ad Anas per aver messo a disposizione i documenti. Melasecche ha puntualizzato il suo obiettivo di far realizzare le opere: "La Variante sud è un’opera utile a far fluire meglio il traffico proveniente dall’Adriatico. Opera di cui trarrebbe vantaggio la città di Foligno. Se il Comune ritiene che l’opera va fatta faremo quanto necessario. Il confronto con i cittadini è sempre positivo".