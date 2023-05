La Torre dei Priori diventerà museo C’è il restauro

TODI – La città si prepara a integrare nel circuito dei luoghi di interesse turistico un altro spazio di vitale importanza. Si tratta della Torre dei Priori, che rappresenta, insieme al Palazzo del Capitano del Popolo, uno dei simboli della città. L’ intervento di restauro e recupero funzionale di cui sarà oggetto la trasformerà in museo di arte contemporanea. Un investimento di oltre 900 mila euro, in massima parte finanziato dal Ministero della Cultura, che comporterà il ripristino degli impalcati dei tre livelli al fine di attuare il recupero funzionale dell’intero volume della torre e dell’ultimo piano del palazzo, per una superficie complessiva di circa 400 metri quadrati.

Da un giorno i lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria. "Si concluderanno entro i primi mesi del prossimo anno - afferma il sindaco Antonino Ruggiano – restituendo così alla città uno spazio importante e prestigioso nel quale coniugare la storia millenaria di Todi con l’arte contemporanea, settore nel quale la città è diventata nell’ultimo mezzo secolo un punto di riferimento a livello italiano e internazionale".

Gli impalcati, come le scale del collegamento verticale, saranno in struttura di acciaio, alle quali verrà ancorata la struttura di contenimento di un ascensore, che collegherà i tre livelli, così da superare le barriere architettoniche per i diversamente abili. Completeranno l’opera la sostituzione degli infissi e la realizzazione degli impianti tecnologici, meccanici, elettrici e speciali, necessari alla climatizzazione, illuminazione e sicurezza degli ambienti e verrà inoltre restaurata la ex sala delle udienze". s.f.