La tormenta per giorni: è ai domiciliari

Il personale del commissariato di polizia di Foligno, in seguito a una segnalazione al numero di emergenza, ha arrestato, ai domiciliari, un tunisino di 33 anni per atti persecutori nei confronti di una donna. Lo straniero è risultato già gravato dall’ammonimento del questore e da diversi precedenti di polizia. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima, dopo essere stata aggredita in un parcheggio si è rifugiata nel vicino commissariato. Gli agenti, dopo essersi sincerati delle sue condizioni, hanno acquisito tutte le informazioni e individuato il trentatreenne rintracciato in Corso Cavour in evidente stato di alterazione da alcol. Dagli accertamenti - si legge in un comunicato diffuso dalla Questura - è emerso che l’uomo da diverso tempo, aveva iniziato a tenere una condotta persecutoria nei confronti della donna, con avvicinamenti e approcci nei locali da questa frequentati, circostanze che l’avevano indotta a mutare le proprie abitudini di vita e ad ingenerarle uno stato di paura. La stessa donna ha riferito alla polizia che, negli ultimi tre giorni, la condotta dell’uomo era diventata più insistente al punto da minacciarla e, nell’ultima occasione, aggredirla fisicamente.