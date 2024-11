La Tesei schiera i big. Ecco i ministri della Lega. Giovedì la premier Meloni

Le elezioni umbre hanno rilevanza nazionale, su questo non c’è dubbio. Infatti si muovono i vertici, premier compresa. Giovedì alle ore 17, all’Auditorium di San Francesco al Prato a Perugia, si terrà l’evento di chiusura della campagna elettorale del cenrodestra: con la presidente Donatella Tesei ci saranno la premier Giorgia Meloni, i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani e altri leader del centrodestra. Domani alle 16, al Park Hotel di Ponte San Giovanni, c’è invece la conferenza stampa a sostegno di Tesei con i ministri della Lega, il partito della governatrice: annunciata la presenza di Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti, Alessandra Locatelli, Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli, oltre che degli esponenti regionali capeggiati dal segretario Riccardo Augusto Marchetti.

Intanto il centrodestra continua a viaggiare sul territorio. "Ho sensazioni di buon auspicio perché c’è tanta volontà di proseguire il cambiamento di questi cinque anni", ha detto ieri Matteo Salvini a Bettona. Salvini ha salutato "l’attuale e futura governatrice Donatella Tesei", come l’ha definita al suo arrivo. Ha ricordato che i dati economici in Umbria "sono tutti migliorati" e quindi la regione "è tornata a correre ed è per questo che la gente non vuole tornare indietro di 50 anni. Noi – ha proseguito Salvini – abbiamo una idea di sanità, per continuare la battaglia per ridurre le liste di attesa, e di infrastrutture, con la Ferrovia Centrale Umbra, il Nodo di Perugia, l’alta velocità, la Grosseto-Fano, la Guinza". Per Salvini invece "da sinistra ci sono attacchi, insulti e polemiche mentre noi siamo tranquilli. Per questo conto che si vinca domenica come si è vinto in Liguria il mese scorso".

Durante l’incontro di Bettona ha parlato anche la candidata del centrodestra Donatella Tesei: "Noi siamo diversi – ha detto – Siamo quelli del fare mentre dall’altra parte c’è chi dice no a tutto, ad infrastrutture, sviluppo economico e a qualsiasi altra cosa. Oggi gli umbri hanno la possibilità di scegliere due strade completamente differenti, vi chiedo di aiutarci perché l’Umbria ha bisogno di noi".