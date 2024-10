La Ternana torna subito a vincere. Fere sul pezzo, Ascoli all’angolo

TERNANA

3

ASCOLI

1

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Donati, Maestrelli (27’st Loiacono) Capuano, Martella; De Boer, Corradini (42’st Ferrante); Romeo, Curcio (35’st Donnarumma), Cicerelli (35’st Casasola); Cianci (42’st Mattheus). A disp: Vitali, Patanè, Ferrara, Carboni, Bellavigna, Krastev. All.: Abate.

ASCOLI (4-3-1-2): Livieri; Adjapong (42’st Alagna), Gagliolo, Quaranta, Cozzoli; Varone (29’st Silipo), Bertini, Marsura (42’st Achik); Tremolada (14’st Tirelli); D’Uffizi (14’st Campagna), Corazza. A disp.: Abati, Raffaelli, Maurizii, Piermarini, Menna, Bando, Maiga, Silvestri, Tavcar, Gagliardi. All.: Di Carlo.

Arbitro: Mucera di Palermo.

Marcatori: 9’st Cianci, 18’st Curcio, 44’st Mattheus. 52’st Corazza (rig.)

Note: ammoniti: Varone, Cianci. Recupero: pt 1’, st 5’. Angoli: 7-3. Spettatori: 5.284 (di cui 1.757 abbonati e 124 ospiti), incasso totale 39.091,51.

Le Fere non falliscono l’appuntamento con una meritata vittoria che rende apprezzabile il bottino del doppio turno interno e consente di tenere il passo delle dirette concorrenti. Abate deve rinunciare agli infortunati Aloi, Damiani e Tito. Loiacono, reduce da un’influenza, inizia dalla panchina dove siede anche Casasola. Dunque, difesa rivoluzionata con gli inserimenti di Donati, Maestrelli e Martella. Di Carlo deve ovviare agli squalificati Forte e Caccavo e all’infortunato Curado.

Ritmi piuttosto bassi nella prima fase della partita. C’è prevalenza di manovra da parte dei rossoverdi, che lievitano a cavallo della mezzora e sfiorano tre volte il gol: combinazione Romeo-Donati con pallone invitante per Curcio che calcia alto, una grande parata di Livieri su colpo di testa di Capuano che svetta su corner di Cicerelli e Cianci che calcia a lato dopo una triangolazione con Donati. La ripresa inizia con le Fere in avanti e al 9’ la gara si sblocca: velenoso rasoterra di Curcio, Livieri ci arriva, ma non trattiene e Cianci realizza il proprio sesto gol in campionato.

Il bomber ci riprova subito dopo con un gran sinistro da venti metri al quale il portiere si oppone con qualche difficoltà.

Al 18’ arriva il primo centro stagionale di Curcio che riprende una respinta di Livieri su cross dalla sinistra di Cicerelli. La Ternana controlla agevolmente la gara e nel finale c’è il 3-0 ad opera di Mattheus che svetta di testa su angolo di Martella.

Nel recupero Vannucchi salva su un’angolata punizione di Silipo, ma deve arrendersi al rigore di Corazza concesso per fallo di de Boer su Alagna.