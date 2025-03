La Ternana si prepara alla gara con la Spal. I dubbi di Abate e la formazione di Ferrara

Domenica di lavoro per i rossoverdi che domani saranno di scena a Ferrara. La gara è in programma alle ore 20.30, in contemporanea con l’altrettanto importante derby ligure Virtus Entella-Sestri Levante. Questa mattina la squadra di Abate svolgerà la rifinitura a porte chiuse e il tecnico sarà in conferenza alle 13 prima della partenza per l’Emilia. Per la sfida del "Paolo Mazza" potrebbero tornare nell’undici alcuni di coloro che contro il Sestri Levante, anche in ottica turnover, hanno iniziato dalla panchina. Parliamo di Casasola e Tito per le corsie esterne del reparto arretrato, di de Boer a centrocampo (dove non sarà disponibile lo squalificato Aloi). Si prospetta un ballottaggio sulla trequarti tra Vallocchia e Donati, senza escludere la conferma di Brignola. Non dovrebbero esserci sorprese in merito alle altre pedine. Il tutto, ovviamente, fermi restando i dubbi relativi al modulo. Sono da verificare le condizioni di Martella che è tornato ad allenarsi in gruppo. Martedì scorso il difensore mancino era rimasto negli spogliatoi nell’intervallo a causa di un fastidio all’adduttore, dopo aver disputato un valido primo tempo.

La Spal. Nel team estense, che martedì scorso sul campo della Pianese è tornato alla vittoria dopo otto turni, vedremo due grandi ex rossoverdi, ovvero Paghera e Antenucci che è al rientro dopo il turno di squalifica (come il difensore Mignanelli). Non ci saranno l’esterno d’attacco Parigini e il portiere titolare Galeotti (fermato per tre giornate, sarà sostituito da Meneghetti all’esordio stagionale). In casa la Spal non vince dal 23 novembre (1-0 contro la Torres).

Convocazione. Aaron Ciammaglichella, classe 2005, centrocampista della Ternana e di proprietà del Torino, è tra i convocati del CT Bernardo Corradi per la sfida di "Elite League" che la Nazionale Under 20 disputerà giovedì prossimo con la Turchia al "Pendik Stadium" di Istanbul (ore 16). Il team azzurro si radunerà stasera a Roma dove domani svolgerà un doppio allenamento. Ciammaglichella salterà dunque Spal-Ternana, a meno che non gli venga concesso di aggregarsi martedì mattina.

Campionato Primavera 2. Prosegue la serie positiva dei rossoverdi di Stefano Morrone che all’"Ornari" di Ponte San Giovanni battono 1-0 il Perugia con il gol di Montenegro al 20’ st, consolidando il 4° posto e dunque il piazzamento nei playoff. Sabato 29 marzo, dopo la sosta, al "Gubbiotti" di Narni, la Ternana ospiterà l’Ascoli che in classifica la precede di un punto.