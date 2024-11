La Ternana oggi alla prova della Lucchese : "Sarà necessaria una grande prestazione"

Riposo, no grazie. C’è voglia di tornare subito alla vittoria e crescere ancora. Dunque, i calciatori rossoverdi hanno deciso di lavorare anche venerdì, nonostante la seduta fosse facoltativa. "Si sono presentati tutti per allenarsi – rivela Ignazio Abate – e questo mi rende tanto orgoglioso di loro. Dovete esserlo anche voi. La dedizione dei ragazzi e questa mentalità possono fare la differenza. La squadra ha le stesse sensazioni che ha avuto dopo il derby, ovvero di essere stata padrona del campo. I numeri confermano il rammarico di non aver vinto, ma c’è consapevolezza di aver mostrato le nostre qualità contro un team forte e ben organizzato. Non è facile superare una difesa avversaria quando ci sono 20 giocatori in una metà campo. La prestazione c’è stata e tutti hanno lottato su ogni pallone. Ma dobbiamo essere più incisivi negli ultimi 20 metri e concretizzare le occasioni". Sulla Lucchese: "E’ una squadra ferita e nell’ultima partita mi ha dato un’impressione diversa rispetto alle precedenti. Ci sono sempre delle insidie. Voglio rivedere la mentalità mostrata contro il Perugia, una difesa compatta e una costante aggressività. Dobbiamo arrivare al risultato pieno, attraverso una grande prestazione". A precisa domanda, il tecnico accenna al Pescara: "Non amo parlare degli altri, ma ripeto che se continua in questo modo può arrivare a 100 punti e vanno fatti solo complimenti". Il tecnico si sofferma inoltre su due calciatori esperti: "Capuano è un esempio per tutti, in campo e fuori. Esprime i valori che voglio per la squadra e sta facendo una stagione strepitosa con un’idea di calcio diversa rispetto allo scorso anno. Casasola ha parlato da uomo vero (venerdì in conferenza stampa, n.d.r.), esprimendo emozioni sincere e confermando che lo stemma che abbiamo sul petto viene prima di tutto". Cianci rientra dalla squalifica. Rivedremo dall’inizio anche Cicerelli, forse Romeo. Ballottaggi in difesa: Donati-Casasola e Loiacono-Maestrelli. In mediana potrebbe esserci un turno di riposo per de Boer o Corradini. Nella Lucchese sono out il portiere Palmisani squalificato, Welbeck, Fedato e Giacchino. In difesa rientra Sabbione ed è recuperato anche Gasbarro.

COSI’ IN CAMPO. Stadio "Libero Liberati" ore 15.00. TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Donati, Loiacono, Capuano, Tito: Corradini, Aloi; Romeo, Curcio, Cicerelli; Cianci. All.: Abate. LUCCHESE (3-5-2): Coletta; Fazzi, Sabbione, Dumbravanu; Quirini, Catanese, Tumbarello, Djibril, Antoni; Saporiti, Costantino. All.: Gorgone. ARBITRO: Pezzopane de L’Aquila.

Augusto Austeri