La Stranieri in Brasile. Scambi con l’Ateneo di San Paolo

È iniziata con i migliori auspici la missione istituzionale dell’Università per Stranieri in Brasile: la delegazione guidata dal rettore Valerio De Cesaris è stata accolta al Consolato Generale d’Italia di San Paolo dal console Domenico Fornara, il quale ha manifestato interesse a collaborare con la Stranieri in ordine alla formazione degli insegnanti d’italiano operanti in Brasile e alla promozione della lingua e della cultura italiana in tutto il suo territorio, con l’ambizione di incrementarne l’insegnamento nelle tante scuole dello stato sudamericano.