La stazione di posta di epoca romana regala “tesori“

CASTELVISCARDO - Potrebbe dare un importate contributo alla conoscenza dei rapporti tra l’Etruria meridionale e l’antica Roma l’importante scoperta di una stazione di posta rinenuta nei giorni scorsi a Corgilia, vicino Castel Viscardo. Gli scavi hanno rivelato una significativa quantità di reperti, tra cui circa 350 monete e un anello (foto) con la scritta "Roma". Questo ritrovamento non solo arricchisce il patrimonio archeologico del territorio, ma conferma anche l’importanza storica della zona.Le mansiones rappresentavano punti di sosta fondamentali lungo le tratte stradali romane. Queste strutture non erano solo luoghi di sosta per viaggiatori e mercanti; molte fungevano anche da centri di commercio e scambio culturale. In una rete stradale che si estendeva per migliaia di chilometri, la funzione delle mansiones era legata al funzionamento dell’Impero Romano. Offrivano rifugio, cibo e rifornimenti. La mansio ritrovata a Coriglia è importante non solo per le sue dimensioni e per la qualità dei reperti rinvenuti, ma anche per il suo posizionamento strategico. Situata lungo un’importante via di collegamento tra il centro Italia e le regioni circostanti, questo sito archeologico è destinato a diventare un punto di riferimento per ulteriori studi sull’insediamento romano nella zona. La presenza di 350 monete, insieme ad altri reperti, suggerisce che la mansio potrebbe aver acquisito una significativa importanza commerciale.