La stazione di Baiano nel progetto delle Ferrovie

SPOLETO C’è anche la stazione di Baiano di Spoleto in “Stazioni del Territorio“, progetto promosso dalle società del Gruppo Fs e rivolto agli scali ferroviari dei piccoli comuni. L’iniziativa mira a trasformare le stazioni in centri polifunzionali utilizzando fabbricati, con spazi disponibili,e aree esterne in disuso così da metterli a disposizione della cittadinanza con l’inserimento di servizi polivalenti e di pubblica utilità. Il progetto è stato presentato o nella sede del Gruppo FS a Roma dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, dal Commissario alla ricostruzione Guido Castelli, dal segretario generale Anci, Veronica Nicotra, e dall’ad del Gruppo Fs Luigi Ferraris. “Stazioni del Territorio“ coinvolgerà 20 scali (tra cui quello di Passignano sul Trasimeno) in tutta Italia e ha già preso il via in cinque stazioni pilota, situate nelle quattro regioni del Centro Italia coinvolte nei sismi del 2009 e del 2016 e tra queste c’è anche quella di Baiano di Spoleto. "Perogni stazione - è stato sottolineato – sono state ascoltate le esigenze espresse dal territorio e sono stati inseriti i servizi e le funzioni richieste, dagli ambulatori medici alla farmacia, dalle postazioni di lavoro con prese elettriche agli Amazon Locker". Nella stazione di Baiano, in cui sono in corso i lavori di riqualificazione e di miglioramento sismico, parte degli spazi del fabbricato viaggiatori sarà restituita all’Acli , che già ne usufruisce con un comodato d’uso gratuito. Soddisfazione dal segretario Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti.