“La stampa della Commedia“ arriva al Bicini

Torna la prosa nella stagione del Teatro Bicini: questa sera alle 21.15 e domani alle 17.15 (e poi anche il il 22 e 23 febbraio) torna sul palcoscenico perugino la compagnia “Al Castello“ nota e apprezzata non solo in Umbria, ma nei tanti teatri nazionali dove si esibisce in varie rassegne conquistando spesso premi e riconoscimenti. Nei cartelloni del Bicini, la Compagnia diretta da Claudio Pesaresi non è mai mancata e da stasera torna con un lavoro originale: “La stampa della Commedia“ (nella foto) di Massimo Cimbelli, spettacolo che racconta vicissitudini che hanno portato alla stampa della prima edizione della “Divina Commedia” avvenuta a Foligno. "Quello che maggiormente colpisce di questo testo – raccontano gli organizzatori – è il racconto, il dipanarsi della storia che, dall’iniziale situazione comica immaginaria, che ricorda le pièce scritte o adattate da Mauro Antonini, fornisce via via elementi storici regalando una ricostruzione vicinissima alla realtà, frutto di un’ attenta ricerca che, almeno nei dettagli, risulta sconosciuta a molti". Protagonisti in scena Tim Pellegriti nel ruolo del tipografo Johann Numeister, Marcello Bravi in quello del locandiere Paolo degli Anastasi e poi Albano Bufalini, Patrizia Chiocchi, Bianca Balducci, Riccardo Ruffinelli, Paolo Russo, Massimo Cimbelli, Juri Medici, Leone Corrao, Massimo Menghini, Arnaldo Radi, Riccardo Ruffinelli e lo stesso Claudio Pesaresi. Ingresso intero a 10 euro, ridotto 8.50 per studenti (solo il sabato), informazioni e prenotazioni al 333.3879119 anche con whatsapp o sms.