La stagione Nada a San Francesco al Prato

Grande musica e star del web nell’Auditorium di San Francesco al Prato. La stagione “SanFra“ varata da Mea Concerti entra davvero nel vivo con due eventi che in rapida successione illuminano questa settimana il meraviglioso spazio perugino. Così domenica 3 marzo è alta l’attesa per il concerto di Nada (foto sopra) che salirà sul palco alle 18.30 in duo con Andrea Mucciarelli alla chitarra, in un evento realizzato in sinergia con la stagione Tourné (ultimi biglietti su circuiti TicketItalia e TicketOne). Per l’occasione la cantautrice riprende il progetto del “Nada Trio”, nato nel 1994 con la collaborazione di Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, chitarra e contrabbasso degli Avion Travel. Dalla loro unione nacquero un disco e un tour di grande successo. Poi nel 2017 i tre artisti sono tornati per un nuovo album “Nada Trio: La Posa” con la scomparsa del grande Mesolella, proprio alla fine delle registrazioni.

Nel concerto a San Francesco al Prato, Nada ripropone buona parte di questi due lavori musicali, accompagnata da Andrea Mucciarelli, talentuoso chitarrista della scuola jazz/blues senese. Lo spettacolo comprende brani come “Il porto di Livorno” (di Piero Ciampi), la popolare “Ma che freddo fa” grandi successi come “Amore disperato” e “Ti stringerò” e classici della tradizione popolare come “Maremma”, fino alle canzoni di oggi (“Luna in Piena” e “Senza un perché”).

Ma lo spettacolo del “SanFra“ non si ferma e già venerdì primo marzo torna con il nuovo appuntamento della format “Digital Primitives” con protagonisti celebri youtuber, tra i più seguiti nel web, che attraverso l’arte del monologo, affrontano i temi della scienza, della filosofia, della storia e dell’ecologia. Venerdì alle 21 ci sarà Adrian Fartade (nella foto sotto) con il monologo “Moriremo tutti! - Come finirà il mondo? E noi che fine faremo?” (a ingresso libero fino esaurimento posti).

Laureato in storia e filosofia con un percorso in scienza ed astronomia, Adrian Fartade si occupa di divulgazione scientifica a partire dal suo canale YouTube Link4universe che ha oltre 150.000 iscritti, per far appassionare alla conoscenza anche i più restii, con un occhio di riguardo per le nuove generazioni. Nel monologo a Perugia vuole esplora "le possibilità e i vari modi in cui il mondo potrebbe finire, tra una risata e l’altra, su come sta andando e come andrà".

S.C.