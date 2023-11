La stagione del Concordia svela le sue meraviglie. Sette spettacoli tra anteprime, star e classici

E anche il teatro Concordia di Marsciano svela le meraviglie della nuova stagione 2023-24, organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con il Comune. "Un ottimo cartellone – commenta il vicesindaco Andrea Pilati – con più spettacoli rispetto all’anno scorso e una vocazione per la fruizione dei giovani e degli studenti".

La stagione si apre mercoledì 22 novembre alle 20.45 con l’anteprima nazionale di “Io e lei. Confessioni della Sclerosi multipla“ di Fiamma Satta, interpretato da Melania Giglio: due personaggi femminili legati da una singolare relazione che dà slancio alla costruzione dell’identità e diventa una spietata cartina di tornasole per la coscienza.

Si prosegue mercoledì 13 dicembre con “Ballantini & Petrolini“ scritto e interpretato da Dario Ballantini: il trasformista di Striscia La Notizia porta a teatro un cavallo di battaglia del suo repertorio giovanile, il grande Ettore Petrolini. Quindi il 17 gennaio c’è “Pinocchio“ di Collodi nella visione della regista Maria Grazia Cipriani che adatta il testo come un sogno di Geppetto. Il 31 gennaio è la volta del teatro di tradizione: il regista Guglielmo Ferro dirige “Storia di una capinera“ dal romanzo epistolare di Verga mentre il 15 febbraio Cecilia di Giuli porta al Concordia il suo “Succede“ con Giordano Agrusta, diretti da Marco Plini: storia di un apparente “ritrovamento” tra uo uomo e una donna, nuovamente vicini dopo anni. Venerdì 22 marzo attesa per Blas Roca Rey e Monica Rogledi (nella foto), interpreti di “Odissea“, con il viaggio di Ulisse in un susseguirsi di racconti, monologhi e dialoghi, con l’accompagnamento di musica dal vivo. La stagione si chiude l’11 aprile con Giulia Trippetta e il suo “La moglie perfetta“ in un singolare corso di comportamento e buone maniere: un seminario intensivo (solo per donne) di preparazione al matrimonio.