La sosta è gratis, ma piovono multe Caos e proteste al Teatro Romano

Si fa sempre più complicata la gestione del parcheggio nell’area sterrata del Teatro Romano. Come noto la giunta comunale, con deliberazione del 1.9.23, "immediatamente eseguibile ha in pratica liberalizzato l’area di sosta circoscrivendo il pagamento del ticket soltanto a "tutti i giorni prefestivi e festivi tra il 1° aprile ed il 30 settembre di ogni anno", con sosta libera però in occasione della Festa dei Ceri Grandi, Mezzani e Piccoli. Pagamento anche "il Venerdì e Sabato Santo, Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo di ogni anno, il 31 ottobre ed il 1° novembre, tutti i giorni dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno e dal 1° dicembre di ogni anno al 10 gennaio dell’anno successivo". La soddisfazione di quanti da mesi si stanno battendo, con il supporto di legali e la produzione di ricorsi, per “liberalizzare” il parcheggio dinanzi all’antico monumento è stata di breve durata. La delibera, con i supporti giuridici dell’adozione, stando alle informazioni assunte, è destinata ad esplicare la sua efficacia fin dal 4 settembre, essendo il due e tre prefestivi e festivi.

Per questo notevole è stata la sorpresa di alcuni cittadini che ieri mattina sono stati multati; alle loro proteste è stata scaricata la responsabilità sugli ausiliari del traffico che, per conto loro, in mancanza di direttive, hanno continuato ad applicare le vecchia normativa, richiamata da una cartellonistica che nessuno ha provveduto a sostituire e modificare. Domanda: è valida la cartellonista o la delibera? Una situazione di imbarazzante caos, della quale ne fanno le spese cittadini e turisti, con l’amministrazione comunale e la struttura burocratica che certamente non fanno bella figura. In questo contesto arriva a proposito l’interrogazione del consigliere del gruppo misto Angelo Baldinelli "in merito al clima e all’organizzazione dei dipendenti del comune di Gubbio".