La Sir Susa Vim Perugia al gran completo. Rientrato pure Giannelli

Gruppo al gran completo per la Sir Susa Vim Perugia da ieri a Pian di Massiano. Con il rientro di Simone Giannelli, Roberto Russo e Kamil Semeniuk, coach Angelo Lorenzetti ha ora tutti i giocatori a disposizione. Il palleggiatore Giannelli, azzurro di casa Sir, al termine del triennale, ha rinnovato per altre tre stagioni e si appresta dunque a vivere la sua quarta consecutiva in maglia bianconera. In soli tre anni ha conquistato con il club del presidente Gino Sirci due Mondiali per club, due Supercoppe, due Coppe Italia e uno scudetto.