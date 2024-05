La "Sfacchinata" è un successo. Tutti i premiati

GUALDO TADINO - Pieno successo per la 33^ edizione della "Sfacchinata", la gara podistica che ha visto 300 iscritti provenienti in gran parte dall’Umbria e dalle Marche. Il primo arrivato è stato Marco Bianchi (lo scorso anno era giunto secondo) della Atl. Potenza Picena con il tempo di 33:32; applausi anche per Martina Cappelletti della Atl. Castello che, con 37:29, ha bissato il successo dello scorso anno. Sul podio assoluto maschile anche Matteo Merluzzo della Orst 3.0 con 33:54 e Leonardo Grilli della Atletica Umbertide con 34:09. Nel femminile secondo posto per Linda Carfagna della Gubbio Runners, con 40:42 e terzo per Sara Cortona della Atletica Il Colle con 40:50. Il via alla competizione è stato dato in piazza Martiri alle 9:30 dal sindaco Massimiliano Presciutti: gli atleti, dopo aver percorso l’anello del centro, hanno raggiunto la via Storelli, San Rocco, Canale, la antica consolare Flaminia, il quartiere Biancospino con arrivo in via Cavour. Gli assoluti sono stati premiati con piatti in ceramica con riflessi in oro e rubino, raffiguranti la chiave, il logo-simbolo del settimo centenario dalla morte del Beato Angelo. Carlo Catanossi, presidente del comitato giubilare angelano, ha consegnato riconoscimenti alle società con più partecipanti: Atletica Winner Foligno, Gubbio Runners, Assisi Runners, Atletica Il Colle, Avis Fabriano, Pietralunga Runners. Premi anche per le 9 categorie di concorrenti. A.C.