La Sagra Musicale Umbra Viaggio tra note e culture

Prenderà il via con la San Pietroburgo raccontata da Paolo Nori attraverso le pagine di Dostoevskij venerdì alle 18 nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Perugia – la 78° edizione della Sagra Musicale Umbra, la più antica rassegna musicale dell’Umbria e tra gli storici appuntamenti culturali italiani, promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica.

Nori, scrittore e traduttore dal russo, guiderà il pubblico in una straordinaria realtà fatta di poeti in clandestinità romanzieri inquieti e musicisti visionari schiacciati dal peso della Storia. Con lui, il Trio di Parma e la mezzosoprano Ema Nikolovska, per l’appuntamento inaugurale del Festival che quest’anno sarà un vero e proprio viaggio tra Perugia, Assisi, Montefalco, San Gemini, Scheggino e Torgiano. La rassegna prosegue fino al 23 settembre (biglietteria online su www.perugiamusicaclassica.com e tagliandi in vendita nella sede della Fondazione Perugia Musica Classica, in piazza del Circo, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18, e nelle rivendite ufficiali). Sempre venerdì, ma alle 21 al teatro Morlacchi, saranno poi protagonisti Lisbona e il fado, con la fadista Aldina Duarte insieme a Bernando Romão, guitarra portuguesa, e Rogério Ferreira, viola de fado. La rassegna proseguirà poi sabato alle 16.30 nell’orto medievale, con il concerto di Tetraktis Percussioni, primo dei due appuntamenti della rassegna SMU for KIDS, pensata per coinvolgere le giovani generazioni; alle 21, invece, la Basilica di San Pietro ospiterà lo spettacolo Zanni, Pantalone e Francatrippa: le città impersonificate. Domenica ancora SMU for KIDS a Perugia, con il Quintetto di Fiati dell’Orchestra da Camera di Perugia (ore 16.30, nell’orto medievale), mentre nell’Abbazia di S.Nicolò di San Gemini al via la collaborazione con Musica con vista – festival diffuso di musica da camera nei luoghi più suggestivi della penisola, organizzato dal Comitato AMUR in collaborazione con Le Dimore del Quartetto e promosso con il sostegno di Poste Italiane – con il concerto alle 18 del Quartetto Akilone. La sera di domenica debutterà anche la seconda edizione di Voci della città, rassegna dedicata ai gruppi corali umbri: alle 21, nella chiesa di S.Spirito a Perugia, esibizione del coro Armoniosoincanto diretto da Franco Radicchia.