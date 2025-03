La riduzione delle Pfas nelle acque: "Anticipare gli obblighi di legge"

Si è svolta ieri nella sede della Regione in piazza Partigiani la prima seduta del Tavolo tecnico convocato dall’assessore Thomas De Luca per il coordinamento delle azioni volte alla progressiva riduzione ed eliminazione delle sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nelle acque del territorio umbro. "L’incontro ha rappresentato un momento cruciale per l’avvio di un percorso condiviso tra istituzioni, enti di controllo e gestori del servizio idrico, con l’obiettivo di anticipare gli obblighi normativi e garantire la massima qualità delle acque potabili – ha detto De Luca– e testimonia l’impegno della Regione nell’affrontare con la massima serietà la problematica dei Pfas, sostanze inquinanti emergenti che destano crescente preoccupazione a livello globale. L’obiettivo è quello di anticipare gli obblighi normativi e implementare un monitoraggio efficace, in collaborazione con Arpa e i tre gestori del servizio idrico". Fissata una road map operativa con il prossimo incontro convocato già per il primo aprile e successivamente con cadenza regolare, nel corso del quale verranno valutati tutti i possibili miglioramenti della rete acquedottistica.