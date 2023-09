La rassegna della risata riparte con “La Iena“ . Nathan Kiboba

Riparte a Perugia, in piazza Birago, “Tanganica. Libero stato della risata“, il festival dell’umorismo promosso dall’associazione Occhisulmondo, in collaborazione con l’associazione MenteGlocale. Nel percorso di avvicinamento verso la seconda edizione della rassegna che si terrà in primavera, domani alle 19, la libreria Pop Up ospiterà il live del comico Nathan Kiboba (nella foto) che presenterà anche il suo primo libro “La luna da sotto il mare“.

Conosciuto dal grande pubblico come monologhista e presentatore de Le Iene su Italia 1 ma anche come fenomeno sui social, Kiboba è nato a Kinshasa nel 1995: appassionato di teatro e di televisione, è stato costretto a lasciare il Paese per motivi di sicurezza ed è arrivato in Italia nel settembre del 2014: da quel momento, coi suoi show, calca i palchi di tutta la penisola fino all’approdo in tv. Il suo libro “Luna da sotto il mare” è un racconto di migrazione, dalla Repubblica Democratica del Congo all’Italia, commovente e divertente al tempo stesso.