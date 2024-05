La Quintana accentua la svolta green. È un programma ricco di eventi

La Quintana accentua la svolta Green e si prepara ad entrare nel vivo dell’edizione della Sfida 2024, dopo un 2023 accidentato e tormentato. A presentare il programma di giugno 2024 sono stati il presidente dell’Ente Giostra, Domenico Metelli, il sindaco Stefano Zuccarini e la presidente della Fondazione Carifol, Monica Sassi. Il programma, come solito ricco di eventi, conferma alcuni punti certi. Si parte sabato 25 maggio con la "Cena Grande" quando la corte di Palazzo Trinci tornerà ad accogliere più di 800 commensali che, in pieno clima quintanaro, potranno assistere alla presentazione del Palio destinato al Rione vincitore nella Giostra di giugno. Le dieci Taverne apriranno i battenti il 30 maggio e gli avventori potranno degustare le gastronomia rionale con i suoi odori, i sapori della tradizione e la calorosa accoglienza che soltanto le "case" dei Rioni possono dare sino al 14 giugno. Il 2 giugno l’attenzione di tutti i Quintanari sarà al "Campo de li Giochi Marcello Formica e Paolo Giusti" per lo svolgimento delle Prove Ufficiali che inizieranno alle ore 21. Anche per il 2024 torna il "Gareggiare dei Convivi". I dieci Rioni, 5 a giugno e 5 a settembre, si sfideranno nell’affascinante riproposizione di un fastoso banchetto barocco. Quest’appuntamento è diventato il fiore all’occhiello della Quintana di Foligno e il suo biglietto da visita più apprezzato. Anche questa edizione vedrà la possibilità per tutti di poter partecipare alla serata acquistando un biglietto. Saranno, comunque, tanti altri gli appuntamenti e gli spettacoli che si svolgeranno a Foligno nei giorni della "Quintana" e che accompagneranno sino al culmine della Festa. La sera del 14 giugno il "Corteo delle Rappresentanze Rionali" attraverserà le vie di Foligno per giungere in Piazza della Repubblica per la cerimonia della lettura del Bando e dell’arruolamento dei Cavalieri. Mentre il 15 giugno dalle ore 21 al Campo de li Giochi i dieci cavalieri torneranno a sfidare il Dio Marte per regalare la vittoria e l’ambito palio ai propri rionali. La Fondazione Carifol ha sostenuto la svolta Green. L’obiettivo è quello di trasformare le taverne e Palazzo Candiotti in esempi di pratiche sostenibili con l’eliminazione delle bottiglie di acqua in plastica e con un incentivo di arredo e logistica che preveda l’eliminazione di saponi e carta igienica singoli e l’introduzione di dispensar su bagni e cucine. Al progetto aderisce l’Ente Giostra e otto Rioni della Quintana. I Rioni Ammanniti e La Mora per problemi tecnici e di logistica si uniranno il prima possibile.