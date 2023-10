La Questura ricorda . Cesare Mazzieri

TERNI Cesare Mazzieri (nella foto), appuntato della polizia di Stato, morì in un conflitto a fuoco con i rapinatori che avevano assaltato la sede della Banca popolare di Novara lungo la centralissima via Mazzini, a Terni. Era il 31 ottobre del 1977. Oggi, 46 anni dopo, la Questura ricorda il sacrificio dell’appuntato Mazzieri con una cerimonia, alle 11, davanti alla targa commemorativa collocata davanti all’ex sede della banca. "Cesare Mazzieri, sposato e padre di due figli, di 15 e 11 anni, quel 31 ottobre di 46 anni fa, accorse in quella banca su una volante della polizia per sventare una rapina in corso - ricorda la Questura – , ne seguì una sparatoria, in cui rimase gravemente ferito; sarebbe deceduto poco dopo nella sala operatoria dell’ospedale cittadino, aveva 47 anni. La cerimonia testimonia l’importanza di consegnare alla memoria il sacrificio di un servitore dello Stato, morto per difendere la comunità".