La Pro loco Valpelline è d’oro. Vince il "Premio Francesco Dattini"

La Pro loco Valpelline ha vinto il "Premio Nazionale Francesco Dattini", giunto all’edizione numero 17. È destinato a una pro loco della regione che offre l’olio in occasione delle festività in onore di San Francesco di Assisi ed è promosso dalle Pro loco del comitato Unpli assisano e da Unpli Umbria.

Il riconoscimento, intitolato a Francesco Dattini, prematuramente scomparso, da sempre impegnato nel mondo dell’associazionismo oltre che della politica; intende di implementare la collaborazione tra Pro loco geograficamente lontane ma vicine nei loro ideali e valorizzarne l’attività volta alla tutela delle tradizioni sia in ambito culturale, artistico, ambientale, che gastronomico per promuovere il territorio e la sua gente nelle sue molteplici articolazioni.

La Pro loco Valpelline ha presentato un video sul paese di Valpelline con la sagra della suape. Seconde classificate le Pro loco di Arvier, Etroubles, Saint Oyen, Saint Rhemy En Bosses. Il premio consiste in un quadro realizzato dall’Accademia Punto Assisi raffigurante una scena del ciclo pittorico di Giotto della Basilica di San Francesco, "Il Presepe Di Greccio", a 800 anni dalla prima rappresentazione della natività realizzata da san Francesco a Greccio nel 1223. Inoltre è stato realizzato un angolo di solidarietà "Per Erika" a cura delle Pro Loco di Morgex e Pre’ Saint Didier con Fabrizia e Giuseppe Giorgetti.

Intervenuti alla consegna del premio, fra gli altri, il sindaco di Assisi Stefania Proietti, per il comune di Valpelline il primo cittadino Maurizio Lanivi e il presidente della Pro loco Mauro Mottini, la presidente dell’Unpli Valle d’Aosta Lisetta Bertin, il presidente di Unpli Umbria, Francesco Fiorelli, con Alberto Fagotti, delegato Unpli al premio Dattini. A seguire, si è tenuto l’incontro "Il Volontariato come dono" con i volontari delle Pro Loco e i camminatori in arrivo da Roma ad Assisi lungo la via di Francesco.